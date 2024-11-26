Грецький фулбек пропустить деякий час через пошкодження щиколотки.
Костас Цимікас, Getty Images
26 листопада 2024, 15:51
Лівий захисник Ліверпуля Костас Цимікас не зможе допомогти своїй команді найближчим часом.
Як повідомляє журналіст The Times Пол Джойс, 28-річний грецький фулбек отримав травму щиколотки під час тренування "червоних".
Зазначається, що травма Костаса не є серйозною, але точні терміни відновлення гравця не вказуються. Попередньо він пропустить кілька матчів.
У поточному сезоні Костас Цимікас зіграв за Ліверпуль 11 поєдинків у всіх турнірах, в яких він віддав один асист та заробив одне попередження.