Англія

Традиційний огляд найцікавіших подій за підсумками останнього туру чемпіонату Англії-2024/25 ▪️ Автор: Микита Євтушенко, Football.ua.

Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів, традиційно даючи нам цікаві теми для розмов, обговорень та дискусій.

До вашої уваги наш традиційний огляд 12-го туру АПЛ-2024/25, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів після міжнародної паузи.

⚽️ АРСЕНАЛ ВСЕ ЩЕ У ГРІ

Давненько ми не бачили саме такого Арсеналу, справжнього, зі звичним атакуючим та домінуючим стилем – ще й проти незручного суперника, який створив достатньо проблем цього сезону клубам із верхньої частини турнірної таблиці.

Попередньо організований Ноттінгем Форест і мав в теорії стати проблемою для "канонірів" за рахунок блискавичних контратаках своїх реактивних флангів, проте підопічні Мікеля Артети були на 100% готові до такого очікуваного плану "лісників", не дозволивши їм за весь матч завдати жодного удару в площину воріт Давіда Раї.

Звичайно, як тут не згадати про Мартіна Едегора, повернення якого через два місяці після травми здійснило на гру Арсеналу очевидний вплив у всіх аспектах. І якщо "канонірам" вдасться утримувати таку форму на тривалій дистанції, уникнувши при цьому травм ключових виконавців, ми ще зможемо побачити повернення лондонців у боротьбу за чемпіонство. Але поки що про це говорити зарано — відставання від Ліверпуля все ще доволі значне.

Арсенал - Ноттінгем Форест 3:0

Голи: Сака, 15, Парті, 52, Нванері, 86

Арсенал: Рая — Тімбер (Ківьор, 88), Саліба, Магальяес, Калафіорі (Зінченко, 67) — Едегор (Нванері, 82), Жоржиньо (Парті, 46), Меріно — Сака (Стерлінг, 83), Жезус, Троссар

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Вільямс, 73) — Єйтс, Домінгес (Соса, 63) — Еланга (Сілва, 46), Ворд-Праус, Гадсон-Одої — Авонії (Вуд, 62)

Попередження: Жоржиньо, Жезус, Сака — Айна, Єйтс.

⚽️ СУЦІЛЬНІ АНТИРЕКОРДИ ГВАРДІОЛИ ТА МАНЧЕСТЕР СІТІ

Коли раніше ми могли побачити саме такий Манчестер Сіті? Нестабільний психологічно, з відсутністю чемпіонського характеру "вбивць", не здатний навіть на адекватну спробу щось змінити протягом матчу? З того моменту, як Хосеп Гвардіола очолив клуб у 2016 році, таких "містян" ми ще не бачили. Хто з вболівальників цього дуже чекам — саме час насолоджуватися.

Сказати, що гравці Тоттенгема просто переїхали чинних чемпіонів – це нічого не сказати. Навіть недавній виліт з Кубка англійської ліги від тих же "шпор" здався підопічним Хосепа Гвардіоли чимось більш-менш гідним з урахуванням того, що ми побачили цими вихідними... Купа антирекордів, антидосягнень та першого досвіду зі знаком "мінус" — все це просто факти та цифри. Куди серйозніші побоювання викликає те, що, схоже, Пеп вперше у своїй тренерській кар'єрі не знає і не має рішення, як весь цей бардак виправити.

І справа не тільки у відсутності найважливішого Родрі — справа у всіх, починаючи від нереалізації небезпечних моментів від Ерлінга Голанда і закінчуючи блукаючою тінню Філа Фодена разом з ненайкращою формою Кевіна Де Брюйне. Найголовніше – Манчестер Сіті десь загубив свій характер, що ми пізніше побачимо й у Лізі чемпіонів проти Феєнорда.

"Будь скромнішим", — сказав Голанд на адресу Артети після їх матчу цього сезону. Наразі п'ять поразок та одна безвольна нічия в останніх шести матчах для команди норвежця. Логічне питання: коли вже буде цінна порада від Ерлінга для самого себе та своїх партнерів по команді?

Манчестер Сіті — Тоттенгем 0:4

Голи: Меддісон, 13, 20, Порро, 52, Джонсон, 90+3

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз (Аке, 46), Аканджі, Гвардіол — Льюїс (Гріліш, 74), Гюндоган — Савіо (Де Брюйне, 74), Сілва, Фоден — Голанд.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Дрегушін, Девіс, Удоджі (Спенс, 90) — Біссума, Сарр (Вернер, 89) — Кулусевські, Меддісон (Бергвалль, 88), Сон (Джонсон, 63) — Соланке.



Попередження: Льюїс, Сілва, Де Брюйне, Аканджі — Біссума, Сарр.

⚽️ ПРИВОЗ НА ПРИВОЗІ: НАЙДИВНІШИЙ МАТЧ СЕЗОНУ

Детальніше про цей поєдинок читайте за цим посиланням.

Саутгемптон — Ліверпуль 2:3

Голи: Армстронг, 42 Фернандеш, 56 - Собослаї, 30 Салах, 65, 82 (пен)

Саутгемптон: Маккарті — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Стівенс, Фрейзер (Сугавара, 77) — Діблінг, Даунс, Лаллана (Арібо, 37), Фернандеш — Онуачу (Угочукву, 52), Армстронг (Арчер, 77)

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Мак Аллістер, 62), Гравенберх — Салах, Собослаї, Гакпо (Діас, 62) — Нуньєс (Ендо, 89)

Попередження: Лаллана, Армстронг — Бредлі, Конате, Гакпо, Салах

⚽️ НІЧИЯ З ІПСВІЧЕМ — ЧИ ЦЕ ПОГАНИЙ ДЕБЮТ ДЛЯ АМОРІМА?

Довгоочікуваний і багатообіцяючий дебют Рубена Аморіма в статусі головного тренера Манчестер Юнайтед абсолютно не повинен був розчарувати навіть уболівальників "червоних дияволів", незважаючи на підсумкову нічию з новачком АПЛ, який нині перебуває в зоні вильоту.

Але хто активно стежить за англійським футболом, то знає, що нехай "трактористи" і рідко можуть порадувати набраними очками через певний брак класу виконавців та деякий дисбаланс у цьому аспекті (умовні Гатчінсон та Делап помітно на голову сильніші за своїх одноклубників), але матчі підопічних Кірана Маккенни так само рідко можуть змусити нудьгувати нейтрального глядача. Іпсвіч Таун – команда, яка грає. Також це команда, яка дозволяє грати супернику. Від цього дебютний матч Аморіма став ще цікавішим і більш відкритим — місцями навіть занадто.

З плюсів для МЮ: свій гол манкуніанці забили після очевидної заготовки при білд-апі, що є фірмовою "родзинкою" Аморіма. Та й загалом кардинальна зміна схеми виглядала не так вже й безнадійно, як це могло бути, а сміливі тактичні рішення португальця в плані замін у другому таймі нехай і не принесли бажаної перемоги, але виглядали авантюрно і цікаво. З іншого боку, скажімо очевидне — в організації оборони під час перехідних фаз у Юнайтед ще безліч роботи, хоча ця проблема переслідувала Юнайтед ще навіть до Еріка тен Гага. І так, вкотре потрібно нагородити Андре Онана своїми оплесками — його неймовірні сейви багато в чому стали причиною, чому Іпсвіч зміг забити лише один гол.

Іпсвіч Таун — Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Гатчінсон, 43 — Рашфорд, 2

Іпсвіч Таун: Мурич — Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Девіс — Морсі, Каюсте (Тейлор, 65) — Бернс (Чаплін, 82), Гатчінсон, Шмодікс (Дж. Кларк, 65) — Делап (Аль-Хамаді, 81)

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Еванс (Шоу, 56), де Лігт — Діалло, Каземіро (Угарте, 56), Еріксен (Зіркзе, 68), Мазрауї — Фернандеш, Гарначо (Маунт, 86) — Рашфорд (Гойлунн, 68)

⚽️ Поразка від Челсі коштувала Стіву Куперу роботи головним тренером Лестера. Дивно і незрозуміло... Дивно і незрозуміло не лише причина звільнення Купера, а перш за все його призначення перед стартом цього сезону. Аж настільки кардинально відрізняється стиль прагматичного та захисного валлійця від того, у що грав Лестер за роботи Енцо Марески, що тут будь-які питання щодо несправджених надій керівництво "лисиць" може ставити тільки саме собі. Це як хотіти грати у футбол Йогана Кройфа, але поставити на чолі команди для виконання цього завдання Жозе Моурінью. Геніально.

Лестер — Челсі 1:2

Голи: Аю, 90+5 (пен) - Джексон, 15 Фернандес, 75.

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Сумаре, Вінкс (Скіпп, 11), Ндіді (Аю, 72) — Ель-Ханнус (Декордова-Рід, 79), Варді (Дака, 79), Макатір (Мавідіді, 72).

Челсі: Санчес — Фофана, Бадьяшиль, Колвілл, Кукурелья — Кайседо (Лавія, 81), Фернандес — Мадуеке (Санчо, 85), Палмер, Феліш (Нкунку, 81) — Джексон (Дьюзбері-Голл, 90).

Попередження: Ндіді, Сумаре, Скіпп, Фас — Кайседо, Санчес, Лавія.

⚽️ Результативная нічия Астон Вілли і Крістал Пелес. Уся увага футбольної спільноти зараз до провальних результатів та поганої форми Манчестер Сіті, проте підопічні Унаї Емері також вже тривалу дистанцію перебувають у кризі. У шести останніх матчах із урахуванням усіх турнірів бірмінгемці зазнали чотирьох поразок, тому в "орлів" були всі шанси здобувати в цьому матчі очки. Зберегти перемогу лондонцям не вдалося, але й нічию, з урахуванням поточного положення КП у зоні вильоту, можна сприймати як задовільний фінал.

Астон Вілла — Крістал Пелес 2:2

Голи: Воткінс, 36, Барклі, 77 - Сарр, 4, Девенні, 45+1

Астон Вілла: Мартінес — Богард (Кеш, 47), Карлос, Торрес, Матсен (Дінь, 69) — Барклі, Тілеманс — Макгінн (Дуран, 69), Роджерс (Буендія, 82), Бейлі (Філоджин, 83) — Воткінс

Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз (Клайн, 90), Дукуре (Лерма, 63), Мітчелл — Сарр (Річардс, 90), Девенні (Шлупп, 74) — Матета

Попередження: Карлос, Матсен, Буендія — Чалоба, Мітчелл.

⚽️ Брайтон у більшості втримав гостьову перемогу над Борнмутом. Матч двох симпатичних колективів із цікавим футболом, але клас цього разу взяв своє. "Чайки" залишилися у меншості в другому таймі через вилучення Балеби, проте до цього змогли забезпечити собі перевагу в рахунку у два голи. Цього виявилося достатньо для того, щоб набрати три очки на Віталіті Стедіум, хоча один м'яч "вишням" все ж вдалося відіграти — але занадто пізно.

Борнмут — Брайтон 1:2

Голи: Брукс, 90+3 — Жуан Педро, 4, Мітома, 49

Вилучення: Балеба, 60 (Брайтон)

Борнмут: Аррісабалага — Сміт (Ааронс, 76), Забарний, Сенесі (Гейсен, 65), Керкез (Унал, 81) — Кук, Адамс (Уаттара, 65) — Семеньйо, Клюйверт (Брукс, 76), Таверньєр — Барбоза

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Жуліо, Еступіньян — Балеба, Аярі (Шон О'Райлі, 77) — Рюттер (Віффер, 65), Педро (Адінгра, 65), Мітома — Велбек (Фергюсон, 87)

Попередження: Семеньйо, Кук — Рюттер, Балеба, ван Геке

⚽️ Евертон і Брентфорд не визначили переможця у безгольовому протистоянні. Якщо протистояння Борнмута і Брайтона — це про зустріч двох команд із акцентом на атаку, то ситуація з Евертоном і Брентфордом — зовсім протилежна. Це ми й побачили на табло після фінального свистка, де у підсумку так і залишилися нулі.

Евертон — Брентфорд 0:0

Вилучення: Нергор, 42 (Брентфорд)

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Дукуре (Мангаля, 73) — Ліндстрем (Бету, 73), Макніл, Ндіає — Калверт-Льюїн

Брентфорд: Флеккен — Ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Льюїс-Поттер — Єнсен, Нергор, Янельт (Ярмолюк, 86) — Мбемо, Вісса (Шаде, 72), Дамсгор (Тьяго, 72)

⚽️ Вулвергемптон несподівано розгромив Фулгем. "Вовки" починають набирати обертів? Схоже на те, бо після тривалою серії з поразок команда Гарі О'Ніла зараз йде на серії з двох нічиїх та двох перемог. І якщо успіх проти найгіршого клубу цього сезону АПЛ в особі Саутгемптона можна було цілком уявити і прогнозувати, то в гостях у "дачників" гравці Вулвергемптона створили справжню сенсацію у феєричному стилі! Висновок: щодо претендентів на виліт зараз не все вже так і очевидно.

Фулгем — Вулвергемптон 1:4

Голи: Івобі, 20 - Кунья, 31, 87, Гомес, 53, Гедеш, 90+5

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 71), Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Керні, 59), Лукич — Івобі, Сміт-Роу (Вілсон, 59), Нельсон (Траоре, 71) — Хіменес (Муніз, 71)

Вулвергемптон: Са — Семеду (Понд, 90), Тоті, Аїт-Нурі, Гомеш (Дойл, 90) — Леміна, Гомес (Хі Чхан, 90) — Бельгард (Доерті, 87), Андре, Кунья (Гедеш, 90) — Странд Ларсен

Попередження: Бессі, Перейра, Тете.

⚽️ Вест Гем несподівано здолав Ньюкасл на Сент-Джеймс Парк. Ось і підопічні Хулена Лопетегі дали перші ознаки життя — саме у той момент, коли іспанцю вже почали активно та масово пророчити можливу відставку. Здавалося б, саме "молотобійці" мали б згідно філософії нового тренера більше контролювати м'яч та перебувати в атакувальній фазі, але цього не було й близько. Напевно, безпосередньо вплинув на це швидкий гол Томаша Соучека, в результаті чого "сороки" були вимушені відходити від свого організованого стилю і систематично відкриватися, чим "молотобійці" й скористалися.

Ньюкасл Юнайтед — Вест Гем 0:2

Голи: Соучек, 10, Ван-Біссака, 53.

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Келлі, Голл — Лонгстафф (Тоналі, 57), Гімараес, Віллок (Барнс, 46) — Гордон (Вілсон, 68), Ісак, Жоелінтон (Мерфі, 69).

Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Тодібо (Мавропанос, 57), Кілман, Палмьєрі (Цоуфал, 75) — Соучек — Боуен, Солер (Родрігес, 84), Пакета, Саммервілл (Ірвінг, 84) — Антоніо (Інгз, 75).

Попередження: Келлі.

*за версією Алана Ширера

Робін Гуд усієї АПЛ:

Думав ми не впізнаємо?

Магія:

Нам усім, схоже, потрібні окуляри:

Корабель Ман Сіті тоне: