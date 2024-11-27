Англія

Одноклубником Іллі Забарного цікавляться провідні клуби АПЛ.

Лівий захисник Борнмута Мілош Керкез може змінити клубну прописку через інтерес від клубів англійської Прем'єр-ліги, які мають єврокубкові амбіції.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 21-річний угорський фулбек є предметною ціллю для Ліверпуля, проте також молодий гравець входить до розширеного списку Манчестер Юнайтед щодо підсилення позиції лівого захисника.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" хочуть підписати нового гравця на лівий фланг оборони, проте Керкез не є пріоритетною ціллю МЮ, а лише числиться як один із варіантів.

Контракт Мілоша Керзеза з Борнмутом спливає влітку 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 20 мільйонів євро. У цьому сезоні на рахунку угорця 12 матчів в АПЛ та два асисти.