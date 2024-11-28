Англія

Іспанський опорник сподівається зіграти в цій кампанії.

Опорний півзахисник збірної Іспанії і Манчестер Сіті, а також володар Золотого м’яча-2024 Родрі розповів про свій стан після отриманої травми хрестоподібної зв'язки коліна наприкінці вересня цього року у матчі з лондонським Арсеналом.

"Моя мета — повернутися у цьому сезоні. Я не відмовляюся від цього сезону, але не хочу робити помилок. Моя мета — шість або сім місяців. У мене все набагато краще, ніж я думав. Я насолоджуюся відпочинком, якщо можна так сказати.

Я відчував, що це не розрив, коліно було стабільним. Я був впевнений, що все не так вже й погано. Але зараз я налаштований позитивно, і це все. Перші півтора місяця були поганим, якщо говорити про біль, я не міг ходити, але зараз вже легше", — сказав Родрі для The Rest Is Football.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Родрі встиг зіграти всього 156 хвилин.