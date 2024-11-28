Англія

Арне Слот розраховує на англійського універсального захисника.

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль прийматиме Манчестер Сіті на Енфілд.

Напередодні цього протистояння головний тренер мерсісайдців Арне Слот розповів про кадрову ситуацію в своїй команді, зокрема розповів про поточний стан Трента Александера-Арнольда, Ібраїма Конате та Конора Бредлі.

"Трент Александер-Арнольд у формі та готовий зіграти проти Ман Сіті з перших хвилин.

Конате та Бредлі? Їх ще обстежують, важко зрозуміти, на якому етапі вони зараз знаходяться з точки зору відновлення після травм", — заявив Арне Слот на передматчевій пресконференції.

Матч Ліверпуль — Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 1 грудня, о 18:00 за київським часом.