"Сьогодні в Казахстані путін знову рекламував свої ракети – свою готовність вбивати і руйнувати.

До тисяч ракет, які вже били по Україні, путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Більше того, путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну.

Розмахувати своїм "орєшніком" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля Президента Трампа, які точно будуть після інавгурації. путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у Президента Трампа нічого не вийшло – щоб він не зміг закінчити війну.

путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. І саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента Америки йти на умови росії".