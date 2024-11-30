Англія

Центральний матч туру в АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про Манчестер Сіті напередодні їх очного протистояння в рамках 13-го туру АПЛ. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт "червоних".

"Цікавий час грати з "Сіті", тому що зараз багато хто ставить їх гру під сумнів. Я не один із них. Це не означає, що потрібно ігнорувати їхні недавні результати, тому що вони явно не відповідають звичайному стандарту, але в Манчестер Сіті, як і раніше, один із найкращих менеджерів у світі — якщо не найкращий. Також в команді численні гравці найвищого класу і культура успіху, що означає, що їх не можна списувати з рахунків навіть у важкі часи.

У футболі мало тренерів, які ніколи вас не підведуть, якщо подивитися матчі їхніх команд. У дев'яти випадках із десяти матчі Барселони, Баварії або Манчестер Сіті приносять задоволення всім, хто любить футбол. Ось чому мені подобається спостерігати за грою команд Пепа.

Якщо говорити гранично ясно, вони залишаються однією з найкращих команд не тільки в цій країні, а й у світі, і ми готувалися до цього матчу, виходячи з цього. Звичайно, ми повинні внести в гру свою віру, і ми, безумовно, це зробимо, але ми також підходимо зі знанням того, що наш виступ має бути таким самим хорошим, якщо не кращим, ніж у середу ввечері (матч з Реалом в ЛЧ — прим.)", — заявив Слот.

Матч між Ліверпулем та Манчестер Сіті відбудеться 1-го грудня, о 18:00 за київським часом.