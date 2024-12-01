Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 30 листопада 2024 року.
Вест Гем — Арсенал, Getty Images
01 грудня 2024, 00:35
Арсенал із Зінченком за тайм розгромив Вест Гем у лондонському дербі.
Команда Мікеля Артета зробила свій крок в очікуванні на суперматч прямих конкурентів.
Огляд матчу:
Вест Гем — Арсенал 2:5
Голи: Ван-Біссака, 38, Емерсон, 40 — Габріел, 10, Троссар, 27, 34 (пен.), Гаверц, 36, Сака, 45+5 (пен.)
Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Емерсон (Цоуфал, 65) — Соучек, Пакета, Солер — Боуен, Антоніо (Інгз, 65), Саммервілл (Альварес, 46).
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі (Зінченко, 56) — Едегор (Жезус, 74), Жоржиньо, Райс — Сака (Стерлінг, 74), Гаверц, Троссар (Нванері, 84).
Попередження: Емерсон, Фабіанські — Сака.