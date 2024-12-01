Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Ліверпуль та Манчестер Сіті зіграють на Енфілді в рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Арне Слот, на тлі перемоги над мадридським Реалом (2:0), використав із перших хвилин Александер-Арнольда та Гомеса в обороні, тоді як Собослаї гратиме в центрі поля, а Гакпо розташуються на вістрі атаки.

Хосеп Гвардіола, після нічиєї проти Феєнорда (3:3), залучив до стартового складу Ортегу в рамці воріт, тоді як Вокер та Діаш повернуться до оборони.

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Гакпо.

Запасні: Ярош, Девіс, Кванса, Ендо, Джонс, Елліотт, Мортон, Ньйоні, Нуньєс.



Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аканджі, Аке — Льюїс, Гюндоган — Сілва, Фоден, Нунес — Голанд.

Запасні: Едерсон, Карсон, Гвардіол, Гріліш, Де Брюйне, О’Райлі, Макейті, Доку, Савіо.



Гра Ліверпуль — Манчестер Сіті почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.