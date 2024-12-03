Завершився перший матч 14-го туру чемпіонату Англії.
Іпсвіч Таун - Крістал Пелес, Getty Images
03 грудня 2024, 23:27
У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Іпсвіч Таун приймав Крістал Пелес на Портмен Роуд Стедіум.
Протягом першого тайму аутсайдери турніру не порадували своїх уболівальників голами. У другій половині зустрічі Матета зумів відкрити рахунок, вивівши гостей уперед. Врятуватися від поразки господарям поля не вдалося.
Іпсвіч — Крістал Пелес 0:1
Гол: Матета, 60
Іпсвіч: Мурич — Кларк (Чаплін, 67), О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі, Каюсте (Тейлор, 67) — Бернс (Броудгед, 67), Гатчінсон, Кларк (Чаплін, 67) — Делап (Аль-Хамаді, 79)
Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба (Річардс, 81), Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз, Дукуре (Лерма, 46), Мітчелл — Сарр (Нкетіа, 90), Езе (Девенні, 76) — Матета
Попередження: О'Ши, Грівз — Дукуре, Г'юз, Сарр, Матета.