Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 4 грудня і розпочнеться о 22:15.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Емірейтс Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СЕРЕДА, 4 ГРУДНЯ, 22:15. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМЮЕЛ БАРРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Останнім часом лондонський Арсенал зміг стабілізувати ситуацію щодо своєї гри. Якщо раніше підопічні Мікеля Артети робили ставку на прагматичний підхід в ігровому аспекті, то після повернення капітана Мартіна Едегора ми побачили від "канонірів" більш цікавий атакуючий футбол — той самий, який ми звикли бачити у виконанні лондонського клубу під керівництвом іспанського фахівця.

Останні поєдинки Арсеналу були справді феєричними з погляду результативності та ефективності в атакуючому аспекті. Спочатку "каноніри" розгромили прагматичний та організований Ноттінгем Форест, потім не помітили лісабонський Спортінг у Лізі чемпіонів, а в своєму останньому матчі колектив Артети не залишив живого місця на Вест Гемі у лондонському дербі. Звичайно, на даний момент відставання Арсеналу від Ліверпуля настільки велике, що це важко навіть назвати гонкою за "золотом", але якщо лондонці продовжать у тому ж дусі не тільки з точки зору результатів, а й футболу, то вони можуть повернути інтригу в боротьбі за чемпіонство.

Манчестер Юнайтед, у свою чергу, переживає зараз початковий етап чергової "нової ери" у своїй історії, і вболівальники манкуніанців мають великі надії на те, що цього разу зміна тренерського штабу стане нарешті успішною в довгостроковій перспективі. Рубен Аморім змінив Еріка тен Гага на посаді головного тренера, і, заради справедливості, до початкових рішень португальського фахівця немає жодних питань у всіх аспектах.

Під керівництвом Аморіма гравці Манчестер Юнайтед встигли провести три поєдинки. І якщо нічию з Іпсвічем у дебютному матчі фанати "червоних дияволів" могли сприйняти негативно виключно через самий результат з одним з аутсайдерів чемпіонату, то подальші зустрічі з Буде-Глімт у єврокубках та Евертоном в АПЛ дали обґрунтовані надії на світле майбутнє португальця. Безперечно, роботи у Рубена в кризовому манчестерському проєкті ще дуже багато, проте результатів тут і зараз від нового керманича ніхто не чекає, що має знизити градус тиску. Наскільки швидко та успішно відбудеться схематична та тактична перебудова команди покаже лише час.