Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 4 грудня і розпочнеться о 22:15.
Арсенал — Манчестер Юнайтед, getty images
04 грудня 2024, 09:15
У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Емірейтс Стедіум.
[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру
СЕРЕДА, 4 ГРУДНЯ, 22:15. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМЮЕЛ БАРРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Останнім часом лондонський Арсенал зміг стабілізувати ситуацію щодо своєї гри. Якщо раніше підопічні Мікеля Артети робили ставку на прагматичний підхід в ігровому аспекті, то після повернення капітана Мартіна Едегора ми побачили від "канонірів" більш цікавий атакуючий футбол — той самий, який ми звикли бачити у виконанні лондонського клубу під керівництвом іспанського фахівця.
Останні поєдинки Арсеналу були справді феєричними з погляду результативності та ефективності в атакуючому аспекті. Спочатку "каноніри" розгромили прагматичний та організований Ноттінгем Форест, потім не помітили лісабонський Спортінг у Лізі чемпіонів, а в своєму останньому матчі колектив Артети не залишив живого місця на Вест Гемі у лондонському дербі. Звичайно, на даний момент відставання Арсеналу від Ліверпуля настільки велике, що це важко навіть назвати гонкою за "золотом", але якщо лондонці продовжать у тому ж дусі не тільки з точки зору результатів, а й футболу, то вони можуть повернути інтригу в боротьбі за чемпіонство.
Манчестер Юнайтед, у свою чергу, переживає зараз початковий етап чергової "нової ери" у своїй історії, і вболівальники манкуніанців мають великі надії на те, що цього разу зміна тренерського штабу стане нарешті успішною в довгостроковій перспективі. Рубен Аморім змінив Еріка тен Гага на посаді головного тренера, і, заради справедливості, до початкових рішень португальського фахівця немає жодних питань у всіх аспектах.
Під керівництвом Аморіма гравці Манчестер Юнайтед встигли провести три поєдинки. І якщо нічию з Іпсвічем у дебютному матчі фанати "червоних дияволів" могли сприйняти негативно виключно через самий результат з одним з аутсайдерів чемпіонату, то подальші зустрічі з Буде-Глімт у єврокубках та Евертоном в АПЛ дали обґрунтовані надії на світле майбутнє португальця. Безперечно, роботи у Рубена в кризовому манчестерському проєкті ще дуже багато, проте результатів тут і зараз від нового керманича ніхто не чекає, що має знизити градус тиску. Наскільки швидко та успішно відбудеться схематична та тактична перебудова команди покаже лише час.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,43, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 7,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,80.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — Мазрауї, Магвайр, де Лігт — Амад, Каземіро, Угарте, Далот — Бруну Фернандеш, Рашфорд — Зіркзе
Не зіграють: Вайт, Томіясу — Йоро, Лінделеф, Лісандро Мартінес, Мейну
Під питанням: Калафіорі, Габріел, Сака, Меріно, Парті — Еванс
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прогноз 2:1