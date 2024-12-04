Керманич Лестера прокоментував перемогу над Вест Гемом.
Руд ван Ністелрой, Getty Images
04 грудня 2024, 10:06
Лестер напередодні обіграв лондонський Вест Гем у домашньому матчі чотирнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги.
Після завершення гри головний тренер "лисиць" Руд ван Ністелрой, який дебютував на посаді, прокоментував виступ власної команди.
"Ми знаємо рівень Прем'єр-ліги, і ми знаємо, що в кожній грі, яку ми граємо, ми повинні діяти належним чином.
Ми повинні тренуватись і покращувати нашу оборону, наші контратаки, наше володіння м'ячем. Нам є над чим працювати, але ми дуже задоволені цими трьома очками сьогодні.
Три дні роботи в клубі були дуже насиченим через необхідність знайомства з усіма. Усі були залучені до роботи і допомагали, це були напружені і довгі дні, але воно того варте.
Я був зосереджений на моменті, але сьогодні я візьму собі трохи пива і подумаю про останні три дні", — заявив нідерландський фахівець.
У наступному турі Лестер проведе домашній матч проти Брайтона.