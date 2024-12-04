Англія

"Лисиці" перервали 5-матчеву серію без перемог у чемпіонаті Англії.

Лестер Сіті в рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 приймав Вест Гем Юнайтед на Кінг Павер Стедіум.

Господарі поля швидко вийшли вперед завдяки голу Джеймі Варді. У другому таймі перевагу "лисиць" подвоїв Біляль Ель-Ханнус. На останніх хвилинах зустрічі команди обмінялися результативними ударами гравців, які вийшли на поле з лави запасних — Патсона Дака та Нікласа Фюллькруга (дебютний гол за лондонців). Фінальний свисток зафіксував домашню перемогу Лестера в дебютному матчі під керівництвом Руда ван Ністелроя.

Лестер Сіті — Вест Гем Юнайтед 3:1

Голи: Варді, 2, Ель-Ханнус, 61, Дака, 90 — Фюллькруг, 90+3

Лестер: Германсен — Джастін, Вестергор (Фас, 60), Коуді, Крістіансен — Сумаре, Ндіді — Макатір (Мавідіді, 74), Буонанотте (Аю, 90+1), Ель-Ханнус (Де Кордова-Рід, 74) — Варді (Дака, 60)

Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Мавропанос, Кілман, Цоуфал (Емерсон, 62) — Соучек (Антоніо, 62), Альварес — Боуен, Солер (Пакета, 62), Кудус (Фюллькруг, 79) — Інгз (Саммервілл, 46)

Попередження: Сумаре, Варді — Цоуфал, Альварес