Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 4 грудня і розпочнеться о 21:30.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ньюкаслом та Ліверпулем, яке відбудеться на Сент-Джеймс Парк.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СЕРЕДА, 4 ГРУДНЯ, 21:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Враховуючи єврокубкові амбіції Ньюкасла, нинішні справи підопічних Едді Гау в чемпіонаті Англії останнім часом точаться далеко не найкращим чином. Здавалося, що "сороки" нарешті стали на переможний шлях, проте в останніх двох матчах вони не знають перемог, зігравши внічию з Крістал Пелес та сенсаційно поступившись Вест Гему. Головною причиною таких незадовільних результатів є вельми скромний рівень ротації складу, який підкріплюється ще й наявними травмами деяких ключових виконавців (хоча останнім часом у цьому аспекті в Ньюкасла проблем поменшало).

Одинадцяте місце – це далеко не те, на що розраховують саудівські інвестори. Загалом, і за рівнем футболу Ньюкасл Юнайтед поки що не демонструє на даний момент нічого такого, що натякало б на майбутнє потрапляння команди до єврокубків. Звісно, стиль футболу "сорок" з акцентом на організованість нерідко допомагає їм створювати великі проблеми топовим суперникам, проте чого зараз не вистачає команді Едді Гау — це стабільності.

Здається, для Ліверпуля в його нинішній справді дуже вражаючій формі просто не існує непереборних випробувань, хоч би якими вони непростими напередодні нам не здавалися. Підбиваючи проміжні підсумки, можемо вкотре із упевненістю констатувати той факт, що Арне Слот був найбільш правильним рішенням керівництва на заміну Юргену Клоппу – і стилістично, і за людськими якостями.

І навіть якщо мерсісайдці раптом зіткнуться з певним спадом з точки зору результатів, це буде цілком закономірним і буденним явищем, але із початку сезону і до цього дня вболівальники "червоних" можуть просто насолоджуватися успіхами своєї команди, нехай місцями ці успіхи "на тоненького" та з прагматичним характером, що часом відбивається на ефектності футболу. Утім, наразі Ліверпуль є беззаперечним фаворитом чемпіонських перегонів АПЛ — із цим неможливо сперечатися. Поступово мерсісайдці прибирають зі свого шляху усіх конкурентів, як сталося минулого туру проти Манчестер Сіті.