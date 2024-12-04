Англія

Поточний контракт івуарійця спливає влітку 2025 року.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Манчестер Юнайтед планує продовжити контракт зі своїм вінгером Амадом Діалло, оскільки його поточна угода спливає влітку 2025 року.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім прокоментував цю інформацію, підтвердивши наміри зберегти 22-річного івуарійця.

"Новий контракт Амада? Так, ми знайдемо рішення. Ми хочемо, щоб Амад залишився, він хоче залишитися. Я думаю, що ми порозуміємося в цьому питанні", — цитує слова Аморіма журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Амад Діалло провів за Манчестер Юнайтед 19 матчів, в яких він забив три голи та віддав п'ять результативних передач.