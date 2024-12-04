Англія

Австрійського хавбека хоче бачити в своїй команді Рубен Аморім.

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Конрад Лаймер може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-ліги.

Як повідомляє Sky Sports, у підписанні 27-річного австрійця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який вже взимку може здійснити низку точкових трансферів.

За інформацією джерела, Лаймера у своїй команді хоче особисто бачити новоспечений головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім.

У поточному сезоні Конрад Лаймер провів за Баварію 754 хвилини у 16 матчах, в яких він заробив три попередження. Контракт австрійця з мюнхенцями спливає влітку 2027 року.