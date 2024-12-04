Англія

Керманич МЮ висловився про майбутній матч із Арсеналом.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Емірейтс Стедіум.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "канонірами".

"Я знаю, що дуже важко бути тренером Манчестер Юнайтед і говорити такі речі на пресконференціях. Ми хочемо вигравати весь час, незважаючи ні на що. Ми будемо намагатися виграти, але ми знаємо, що ми перебуваємо в іншому положенні, якщо порівнювати з Арсеналом.

Так воно є, і ми спробуємо перемогти, і ми йдемо з упевненістю, щоб перемогти, але ми знаємо, що нам потрібно грати дуже добре, щоб виграти цей наступний матч", — цитує слова Аморіма MEN.

Матч Арсенал — Манчестер Юнайтед відбудеться у середу, 4 грудня, о 22:15 за київським часом.