Стали відомі склади на матч англійської Прем'єр ліги.
Олександр Зінченко, getty images
04 грудня 2024, 21:29
В рамках центрального матчу 14-го туру АПЛ Арсенал зіграє на своєму полі проти Манчестер Юнайтед. В стартовому складі лондонців з'явиться Олександр Зінченко, тоді як в манкуніанців відзначимо появу Тайрелла Маласії і відсутність Рашфорда.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Зінченко — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі
Запасні: Нето, Тірні, Жоржиньо, Меріно, Нванері, Гевен, Троссар, Стерлінг, Жезус
Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Магвайр — Далот, Угарте, Фернандеш, Маласія — Маунт, Гарначо — Гойлунн
Запасні: Баїндир, Йоро, Еріксен, Каземіро, Рашфорд, Зіркзе, Діалло, Антоні
Нагадаємо, початок матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед заплановано на 22:15. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.