Англія

Стали відомі склади на матч англійської Прем'єр ліги.

В рамках центрального матчу 14-го туру АПЛ Арсенал зіграє на своєму полі проти Манчестер Юнайтед. В стартовому складі лондонців з'явиться Олександр Зінченко, тоді як в манкуніанців відзначимо появу Тайрелла Маласії і відсутність Рашфорда.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Зінченко — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі

Запасні: Нето, Тірні, Жоржиньо, Меріно, Нванері, Гевен, Троссар, Стерлінг, Жезус

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Магвайр — Далот, Угарте, Фернандеш, Маласія — Маунт, Гарначо — Гойлунн

Запасні: Баїндир, Йоро, Еріксен, Каземіро, Рашфорд, Зіркзе, Діалло, Антоні

Нагадаємо, початок матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед заплановано на 22:15. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.