Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 4 грудня 2024 року.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл на власному полі виборов нічию проти Ліверпуля з рахунком 3:3.

Приголомшливий перший тайм у виконанні "сорок" завершився їхньою мінімальною перемогою, після чого в другому таймі команди влаштували футбольну гойдалку за рахунком, і на останні хвилини "червоні" заходили в статусі ймовірного переможця пари.

Однак помилка воротаря команди Арне Слота в підсумку дорого коштувала гостям.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Ліверпуль у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ньюкасл — Ліверпуль 3:3

Голи: Ісак, 35, Гордон, 62, Шер, 90 — Джонс, 50, Салах, 68, 83

Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл — Гімараес, Тоналі (Вілсон, 88), Жоелінтон (Віллок, 87) — Дж. Мерфі (Барнс, 74), Ісак, Гордон (Лонгстафф, 88).

Ліверпуль: Келлегер — Гомес (Александер-Арнольд, 67), Кванса, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх (Собослаї, 67), Джонс — Салах, Мак Аллістер, Гакпо (Діас, 67) — Нуньєс.

Попередження: Тоналі — Мак Аллістер, Кванса, Гравенберх, Александер-Арнольд, Нуньєс