Англія

Іспанець залишив слід в історії "канонірів".

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета встановив клубний рекорд після перемоги в матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги над Манчестер Юнайтед (2:0). Про це повідомляє Squawka.

За інформацією джерела, іспанський фахівець став першим тренером в історії Арсеналу, який виграв чотири матчі поспіль в АПЛ із Манчестер Юнайтед.

Крім того, Артета має найвищий відсоток перемог (70%) у протистоянні з "червоними дияволами" в АПЛ серед усіх тренерів із п'ятьма і більше іграми проти МЮ. На рахунку колективу Артети сім звитяг у десяти матчах.