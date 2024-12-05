Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 4 грудня 2024 року.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на власному полі обіграв Манчестер Юнайтед із рахунком 2:0.

І знову майстерне виконання стандартів забезпечило результат для команди Мікеля Артети, тоді як колектив Рубен Аморіма до останнього намагався залишатись у грі, проте навіть до забитого м’яча так і не дійшов.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Тімбер, 54 Саліба, 73

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Зінченко (Меріно, 71) — Едегор (Жоржиньо, 89), Парті, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 70)

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Магвайр (Йоро, 59) — Далот, Угарте, Фернандеш, Маласія (Діалло, 46) — Маунт (Зіркзе, 60), Гарначо (Рашфорд, 59) — Гойлунн (Антоні, 80)

Попередження: Зінченко — Маласія, Угарте, Магвайр