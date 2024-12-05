Англія

Маленький крок до виходу з кризи зроблено.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про перемогу над Ноттінгем Форест (3:0) в матчі 14-го туру АПЛ. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Ми перемогли. Це головне. Сьогодні хороший день.

Де Брюйне зіграв дуже добре, допоміг нам у захисті. Я дуже задоволений. Він прекрасна людина, те, чого він домігся за ці роки з нами, вражає. Можливо, він не в змозі грати кожні три дні, але я сподіваюся, що він зможе допомагати нам так само, як весь цей час після переїзду з Німеччини.

Після того, що траплялося раніше, ми не розслаблялися до фінального свистка судді. Нам потрібна була ця перемога. Клубу, гравцям — усім потрібна. Але це всього одна перемога.

Проблеми тривають, тепер — з Аканжі та Аке. У випадку з Натаном усе виглядає недобре. Буде видно завтра. Мені його шкода. Ману (Аканжі — прим.) , можливо, зіграє в Турині. Натан (Аке — прим.) пропустить більше", — сказав Пеп.