Англія

У мерсісайдців довгострокові плани на французького центрбека.

Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате незабаром може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "червоних" впевнено у підписанні нової угоди з 25-річним французом, який входить у довгострокові плани клубу.

Переговори щодо продовження контракту тривають у позитивному ключі — сторони впевнені, що зможуть без непередбачених проблем дійти спільної згоди.

Нагадаємо, що поточний контракт Ібраїми Конате з Ліверпулем спливає влітку 2026 року. У поточному сезоні французький центрбек провів на клубному рівні 18 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист.