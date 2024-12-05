Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Борнмут та лондонський Тоттенгем.

Борнмут та лондонський Тоттенгем зіграють на Віталіті Стедіум у рамках чотирнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Андоні Іраола, після перемоги над Вулвергемптоном (4:2), залучив до стартового складу Гейсена в центрі оборони, тоді як Семеньйо повернеться на правий фланг атаки. Ілля Забарний традиційно в центрі захисту.

Анге Постекоглу, на тлі нічиєї в дербі проти Фулгема (1:1), використав із перших хвилин Грея на правому фланзі захисту, тоді як Кулусевські зіграє ліворуч в атаці.

Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Забарний, Гейсен, Керкез — Адамс, Крісті — Семеньйо, Клюйверт, Таверньєр — Еванілсон.

Запасні: Траверс, Гілл, Ааронс, Кінсі, Кук, Брукс, Біллінг, Уаттара, Унал.



Тоттенгем: Форстер — Грей, Дрегушін, Девіс, Удоджі — Сарр, Біссума, Меддісон — Джонсон, Соланке, Кулусевські.

Запасні: Остін, Регілон, Порро, Спенс, Бергвалль, Олусесі, Сон, Вернер, Ланкшир.



Гра Борнмут — Тоттенгем почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.