Англія

Німецький нападник "канонірів" віддав належне Ліверпулю за вражаючу форму у стартовому відрізку цього сезону.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здобув впевнену перемогу над Манчестер Юнайтед із рахунком 2:0, скоротивши своє відставання від лідера таблиці Ліверпуля до семи очок.

Універсальний нападник "канонірів" Кай Гаверц висловився про потенційне повернення своєї команди до боротьби за "золото", підтвердивши свої та команди чемпіонські амбіції.

"Ми все ще знаходимося в першій половині сезону, і у подальшому може статися що завгодно. Особисто я думаю, що Прем'єр-ліга стає все складнішою і складнішою з кожним роком.

Ліверпуль раптово вийшов на топовий рівень і продовжує його демонструвати, тиждень за тижнем, тому я просто не можу не віддати їм належне.

Але попереду ще дуже багато матчів. Нам потрібно постійно набирати очки, тому ми, безперечно, готові до боротьби за чемпіонство до самого кінця", — цитує слова Кая Гаверца Daily Mail.

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