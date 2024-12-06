Черговий претендент на українця.
Судаков, getty images
06 грудня 2024, 16:25
Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков має ще один варіант продовження кар'єри в Англії. Про це повідомляє TBR Sports.
За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця серйозно зацікавлений лондонський Вест Гем.
Зазначається, що керівництво Шахтаря вже повідомило представникам лондонців трансферну вартість Судакова — 60 млн. євро. Вест Гем поки не визначився, чи готовий платити такі гроші за футболіста та взяв паузу у переговорному процесі.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Цього сезону Георгій Судаков відіграв за Шахтар 21 матч, забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі.