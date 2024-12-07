Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія може покинути неаполітанську команду та переїхати до Манчестеру. Про це повідомляє TBR Sports.

За інформацією джерела, Манчестер Сіті проявляє серйозний інтерес до грузинського футболіста. "Містяни" готові найближчим часом зробити пропозицію щодо купівлі гравця Наполі.

Зазначається, що зацікавленість у 23-річному півзахиснику проявляє Ліверпуль, проте перехід грузина до табору мерсисайдців малоймовірний через ймовірне продовження контракту з Мохамедом Салахом.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 16 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.