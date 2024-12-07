Керманич Манчестер Сіті вчергове відповів критикам.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
07 грудня 2024, 12:59
Критично невдалий відтинок сезону для англійського Манчестер Сіті призвів до того, що навіть на тлі продовження контракту головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли почали з’являтись сумніви, що він здатен вивести команду з крутого піке.
Утім, Сіті вже закрили серію із семи невдалих виступів поспіль у всіх турнірах перемогою над Ноттінгем Форест на власному полі в чемпіонаті (3:0), після чого готуються розвинути успіх у грі на виїзді проти Крістал Пелес у п’ятнадцятому турі АПЛ.
Тим часом Гвардіола на прес-конференціях продовжує відбиватись від надокучливих запитань щодо стану власної команди та своїх перспектив у клубі загалом.
"Я пам'ятаю, як багато людей говорили: "Він виграє з Барселоною тільки тому, що там є Лео Мессі. Він повинен довести свої здібності в Англії".
Добре! Ми це зробили", — заявив іспанський фахівець.
Матч Крістал Пелес — Манчестер Сіті відбудеться 7 грудня, о 17:00.