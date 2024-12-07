Англія

Керманич Манчестер Сіті вчергове відповів критикам.

Критично невдалий відтинок сезону для англійського Манчестер Сіті призвів до того, що навіть на тлі продовження контракту головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли почали з’являтись сумніви, що він здатен вивести команду з крутого піке.

Утім, Сіті вже закрили серію із семи невдалих виступів поспіль у всіх турнірах перемогою над Ноттінгем Форест на власному полі в чемпіонаті (3:0), після чого готуються розвинути успіх у грі на виїзді проти Крістал Пелес у п’ятнадцятому турі АПЛ.

Тим часом Гвардіола на прес-конференціях продовжує відбиватись від надокучливих запитань щодо стану власної команди та своїх перспектив у клубі загалом.

"Я пам'ятаю, як багато людей говорили: "Він виграє з Барселоною тільки тому, що там є Лео Мессі. Він повинен довести свої здібності в Англії".

Добре! Ми це зробили", — заявив іспанський фахівець.

Матч Крістал Пелес — Манчестер Сіті відбудеться 7 грудня, о 17:00.