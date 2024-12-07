Скаутський відділ Манчестер Сіті вважає капітана Валенсії Пепелу ідеальним кандидатом на заміну Родрі, який наразі відновлюється після розриву хрестоподібної зв'язки. Про це повідомляє Football Transfers.
За інформацією джерела, у стані "містян" вважають, що купівля 26-річного півзахисника стане вигідним придбанням, яке можна зробити в зимове трансферне вікно. 
Підкреслюється, що Пепелу здатний повноцінно замінити Родрі на період його відновлення від травми, а також стати якісною підміною для нього у майбутньому.
Чинний контракт гравця з "кажанами" розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.
Цього сезону Пепелу відіграв за Валенсію 13 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.