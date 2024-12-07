Англія

Черговий іспанець для команди Пепа.

Скаутський відділ Манчестер Сіті вважає капітана Валенсії Пепелу ідеальним кандидатом на заміну Родрі, який наразі відновлюється після розриву хрестоподібної зв'язки. Про це повідомляє Football Transfers.

За інформацією джерела, у стані "містян" вважають, що купівля 26-річного півзахисника стане вигідним придбанням, яке можна зробити в зимове трансферне вікно.

Підкреслюється, що Пепелу здатний повноцінно замінити Родрі на період його відновлення від травми, а також стати якісною підміною для нього у майбутньому.

Чинний контракт гравця з "кажанами" розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Цього сезону Пепелу відіграв за Валенсію 13 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.