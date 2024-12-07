Англія

Керманич Манчестер Юнайтед висловився про аспект, в якому потрібно покращитися його команді.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Ноттінгем Форест, яке відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

Напередодні цього протистояння головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім висловився про аспект гри, в якому його команда має додати.

"Неможливо виграти Прем'єр-лігу без команди, яка бореться за кожної миті, біжить назад, біжить вперед.

Навіть з найкращою стартовою одинадцяткою на планеті, без бігової роботи вони нічого не виграють. Якщо ми хочемо колись виграти АПЛ, то повинні бігати, як скажені собаки", — цитує слова Рубена Аморіма журналіст Фабріціо Романо.

Матч Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест відбудеться сьогодні, 7 грудня, о 19:30 за київським часом.