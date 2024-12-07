Англія

"Червоні дияволи" не змогли порадувати своїх вболівальників.

В матчі 15-го туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Ноттінгем Форест. В стартовому складі "червоних дияволів" вперше з'явився Лені Йоро, тоді як Маркус Рашфорд залишився в запасі вже вдруге поспіль.

Манчестер Юнайтед активно почав матч, але дуже швидко пропустив. Міленкович після подачі з кутового відправив м'яч під поперечину. 0:1. Команда Рубена Аморима намагалась одразу відповісти - Фернандеш підібрав м'яч в центрі поля і віддав ліворуч на Гарначо, а той навісив на Гойлунна — трохи Расмусу не вистачило, щоб дістатися м'яча.

В середині тайму Юнайтед був безжальнішим - Гарначо отримав пас в чужому штрафному, але Селс врятував після удару аргентинця. Втім, при добиванні Гойлунна він був безсилим. 1:1. Згодом гості знов могли вийти вперед, коли Жота пробивав головою з меж штрафного, але поперечина врятувала Манчестер Юнайтед. Наприкінці тайму поперечина допомогла вже Ноттінгему, коли Бруну Фернандеш прицільно пробив зі штрафного.

Початок другого тайму знов став провалом для команди Рубена Аморима - Гіббс-Вайт отримав м'яч на підступах до чужого штрафного й пробив за цікавою траєкторію — Онана зіграв недостатньо добре. 1:2. Спочатку здавалось, що Юнайтед спроможний знов швидко відновити паритет, але згодом Гіббс-Вайт навісив з правого флангу, а Вуд пробив головою в дальній кут — ні Де Лігт, ні Онана, ні Мартінес м'яча не дістались. 1:3.

Втім, здаватися господарі не збирались. За 7 хвилин після третього пропущеного голу Амад увійшов в штрафний і відкотив на Бруну, а той пробив точно в кут. 2:3. Юнайтед йшов в атаку великими силами, але не міг створити дійсно небезпечні моменти. Хіба що можна згадати шанс наприкінці основного часу, коли Амад отримав м'яч на вході в штрафний та пробив в один дотик — Селс був на місці!

Вже в компенсований час Рашфорд класно навісив з кутового, а Мартінес в падінні пробив трохи вище воріт. На більше господарів не вистачило — фінальний свисток арбітра зафіксував поразку Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест 2:3

Голи: Гойлунн, 18 Фернандеш, 61 - Міленкович, 2, Гіббс-Вайт, 48, Вуд, 54

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро (Мазрауї, 67), де Лігт (Магвайр, 66), Мартінес — Діалло, Мейну, Угарте (Зіркзе, 77), Далот — Фернандеш (Маунт, 76), Гарначо — Гойлунн

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Єйтс — Сілва (Морато, 68), Гіббс-Вайт (Домінгес, 79), Гадсон-Одої (Авонії, 90) — Вуд (Еланга, 79)

Попередження: Сілва, Вільямс