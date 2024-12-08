Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 7 грудня 2024 року.
МЮ - Ноттінгем Форест, getty images
08 грудня 2024, 00:12
Манчестер Юнайтед поступився Ноттінгем Форест. "Червоні дияволи" не змогли порадувати своїх вболівальників.
Огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест 2:3
Голи: Гойлунн, 18 Фернандеш, 61 - Міленкович, 2, Гіббс-Вайт, 48, Вуд, 54
Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро (Мазрауї, 67), де Лігт (Магвайр, 66), Мартінес — Діалло, Мейну, Угарте (Зіркзе, 77), Далот — Фернандеш (Маунт, 76), Гарначо — Гойлунн
Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Єйтс — Сілва (Морато, 68), Гіббс-Вайт (Домінгес, 79), Гадсон-Одої (Авонії, 90) — Вуд (Еланга, 79)
Попередження: Сілва, Вільямс.