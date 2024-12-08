Англія

"Сороки" знаходяться у важкому становищі.

Півзахисник Ньюкасла Бруно Гімараес прокоментував поразку в матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги від Брентфордом (2:4). Цитує бразильця

"Ми всі дуже розчаровані. Нам потрібно було виступити так само, як проти Ліверпуля.

У першому таймі у нас було кілька дуже хороших моментів, але в другому таймі наша гра перетворилася на хаос. Після третього голу ми збилися зі шляху і втратили контроль.

Дуже розчаровані, нам потрібно багато працювати, щоб переломити ситуацію, тому що досі наш сезон був ганебним", — заявив Гімараес.

Наразі Ньюкасл посідає 12-те місце в АПЛ.