"Сороки" знаходяться у важкому становищі.
Гімараес, getty images
08 грудня 2024, 09:24
Півзахисник Ньюкасла Бруно Гімараес прокоментував поразку в матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги від Брентфордом (2:4). Цитує бразильця
"Ми всі дуже розчаровані. Нам потрібно було виступити так само, як проти Ліверпуля.
У першому таймі у нас було кілька дуже хороших моментів, але в другому таймі наша гра перетворилася на хаос. Після третього голу ми збилися зі шляху і втратили контроль.
Дуже розчаровані, нам потрібно багато працювати, щоб переломити ситуацію, тому що досі наш сезон був ганебним", — заявив Гімараес.
Наразі Ньюкасл посідає 12-те місце в АПЛ.