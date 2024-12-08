Англія

Цікава новина з Манчестера.

Колишній спортивний директор Манчестер Юнайтед Ден Ешворт залишив цю посаду, оскільки відчував себе відстороненим від ухвалення важливих рішень практично з першого дня перебування в клубі, в який він прийшов п'ять місяців тому. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, у Ешворта виникло особисте протистояння з виконавчим директором "червоних дияволів" Омаром Беррадою. Саме Беррада ініціював призначення Рубена Аморіма на посаду нового головного тренера Манчестер Юнайтед, тоді як Ешворт виступав за запрошення до клубу Гарета Саутгейта.