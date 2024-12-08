Англія

Коментар іспанського фахівця.

Мікель Артета висловився про нічию Арсеналу в матчі з Фулгемом (1:1). Гол Букайо Сака на 88-й хвилині скасували через офсайд у Габріела Мартінеллі.

"Розчарований, що ми не виграли, тому що, на мій погляд, ми заслуговували на перемогу від початку до кінця. Ми зробили майже все, що потрібно для перемоги. Але така сила суперників і цієї ліги. Нам не вистачило міліметрів до справді домінантної перемоги".

Про те, чи створює Арсенал достатньо моментів із гри:

"Цього ніколи не буває достатньо, якщо ви не забиваєте три, чотири чи п'ять голів. Якщо суперник робить 11 довгих передач, я хочу виграти всі 11. Ми хочемо перемагати на 100%".

Про перестановки в обороні:

"Я не знаю. Я не можу обіцяти, що з іншими гравцями цього б не сталося. Іноді потрібно віддати належне супернику", — сказав головний тренер Арсеналу.

Раніше повідомлялося, що Артета встановив клубний рекорд Арсеналу.