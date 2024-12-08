Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 8 грудня 2024 року.
Тоттенгем — Челсі, Getty Images
08 грудня 2024, 22:18
Челсі з дублем Палмера з пенальті здобув вольову перемогу над Тоттенгемом.
Команда Енцо Марески провалилась на старті, але потім видала приголомшливий камбек і закріпилась на другій сходинці.
Огляд матчу:
Тоттенгем — Челсі 3:4
Голи: Соланке, 5, Кулусевські, 11, Сон, 90+6 — Санчо, 18, Палмер, 61 (пен.), 84 (пен.), Фернандес, 73
Тоттенгем: Форстер — Порро, Ромеро (Дрегушін, 15), ван де Вен (Грей, 79), Удоджі — Сарр, Біссума (Бергвалль, 79) — Джонсон (Вернер, 53), Кулусевські (Меддісон, 79), Сон — Соланке.
Челсі: Санчес — Кайседо, Колвілл, Бадьяшиль, Кукурелья (Вейга, 90) — Лавіа (Гюсто, 46), Фернандес — Нету (Мадуеке, 86), Палмер (Феліш, 90+1), Санчо — Джексон (Нкунку, 76).
Попередження: Сарр, Біссума — Лавія, Нету, Санчес.