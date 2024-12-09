Англія

Два важливих гравця мерсісайдців тренується з командою.

У рамках шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Жирона прийматиме на своєму полі Ліверпуль.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, воротар Аліссон Бекер і нападник Діогу Жота повернулися до повноцінних тренувань з командою напередодні цього матчу.

Зазначається, що обидва важливих гравця "червоних", які не грали через травми, можуть отримати свої хвилини вже у найближчому матчі.

Матч Жирона — Ліверпуль відбудеться у вівторок, 10 грудня, о 19:45 за київським часом.