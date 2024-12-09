Аргентинський центрбек висловився про нестабільні результати Тоттенгема.
Крістіан Ромеро, Getty Images
09 грудня 2024, 16:58
У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі з дублем Коула Палмера з пенальті здобув вольову перемогу над Тоттенгемом із рахунком 3:2.
Центральний захисник "шпор" Крістіан Ромеро поділився емоціями від цього протистояння, підтримавши головного тренера своєї команди Анже Постекоглу.
"Анже Постекоглу — чудовий тренер. Гравців треба критикувати в першу чергу, тоді, якщо ми програємо 10 ігор, можна вже думати про зміну тренерського штабу.
Але ми дуже задоволені цим тренерським штабом. Нам подобається, як вони працюють, і футбол, який вони намагаються побудувати", — цитує слова Ромеро BBC Sport.
На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Челсі.