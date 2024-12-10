Англія

Черговий бразильський талант може переїхати на Туманний Альбіон.

Лондонські Арсенал та Челсі виявляють інтерес до 18-річного центрального захисника бразильського Палмейраса Вітора Рейса. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, бразильський футболіст є потенційною трансферною метою "канонірів" та "синіх" на наступне літо. Скаути обох клубів вражені грою молодого центрбека та бачать в ньому велику перспективу.

Чинний контракт гравця з бразильським клубом розрахований до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 14 мільйонів євро.

У 2024 році Вітор Рейс взяв участь у 22 матчах за Палмейрас у всіх турнірах, у яких відзначився двома забитими голами.