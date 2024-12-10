Черговий бразильський талант може переїхати на Туманний Альбіон.
Рейс, getty images
10 грудня 2024, 13:49
Лондонські Арсенал та Челсі виявляють інтерес до 18-річного центрального захисника бразильського Палмейраса Вітора Рейса. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, бразильський футболіст є потенційною трансферною метою "канонірів" та "синіх" на наступне літо. Скаути обох клубів вражені грою молодого центрбека та бачать в ньому велику перспективу.
Чинний контракт гравця з бразильським клубом розрахований до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 14 мільйонів євро.
У 2024 році Вітор Рейс взяв участь у 22 матчах за Палмейрас у всіх турнірах, у яких відзначився двома забитими голами.