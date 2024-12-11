Англія

17-річний Дієго Леон може поповнити склад "червоних дияволів".

Юний лівий захисник Дієго Леон, який виступає за Серро Портеньйо із найвищого дивізіону Парагваю, незабаром може вирушити на підвищення до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед веде активні переговори щодо 17-річного парагвайського фулбека, розглядаючи його як майбутнього таланта.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" обговорюють з агентами Леона угоду на суму в 4 мільйони доларів США.

Раніше з'являлася інформація щодо інтересу до парагвайського таланта від лондонського Арсеналу і Манчестер Сіті, проте команді Рубена Аморіма, схоже, на цьому етапі вдається лідирувати в цих трансферних перегонах.

Всього Дієго Леон провів у футболці Серро Портеньйо 19 матчів, в яких він забив 2 голи. Портал Transfermarkt оцінює юного парагвайця в 1 мільйон євро, що є одним із найбільших показників серед усіх 17-річних профейсійних гравців.