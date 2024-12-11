Енцо Мареска підтвердив наміри клубу зберегти молодого англійця.
Джош Ачімпонг, Getty Images
11 грудня 2024, 17:23
Правий захисник лондонського Челсі Джош Ачімпонг найближчим часом має пов'язати майбутнє за своїм клубом.
Цю інформацію підтвердив головний тренер Енцо Мареска під час пресконференції напередодні матчу проти Астани у рамках п'ятого туру Ліги конференцій.
Незважаючи на те, що поточна угода з 18-річний англійцем розрахована до літа 2026 року, в Челсі готові надати своєму талановитому вихованцю більш тривалу угоду на покращених умовах.
"З Джошем все цілком зрозуміло. Ми всі любимо Джоша, клуб любить Джоша, я люблю Джоша, і ми намагаємося дійти спільної згоди. Ми близько, ми майже на фініші. Побачимо, чим все завершиться", — заявив Енцо Мареска.
У минулому сезоні Джош Ачімпонг дебютував за першу команду "пенсіонерів" в АПЛ, а цієї кампанії зіграв свій другий матч, але вже у Кубку англійської ліги. Мареска підтвердив, що Джош гратиме проти Астани цього тижня.
За Челсі U-21 англійський фулбек має в своєму активі 8 матчів і 1 асист. За Челсі U-18 — 5 голів і 3 асисти у 27 поєдинках.