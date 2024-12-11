Англія

Енцо Мареска підтвердив наміри клубу зберегти молодого англійця.

Правий захисник лондонського Челсі Джош Ачімпонг найближчим часом має пов'язати майбутнє за своїм клубом.

Цю інформацію підтвердив головний тренер Енцо Мареска під час пресконференції напередодні матчу проти Астани у рамках п'ятого туру Ліги конференцій.

Незважаючи на те, що поточна угода з 18-річний англійцем розрахована до літа 2026 року, в Челсі готові надати своєму талановитому вихованцю більш тривалу угоду на покращених умовах.

"З Джошем все цілком зрозуміло. Ми всі любимо Джоша, клуб любить Джоша, я люблю Джоша, і ми намагаємося дійти спільної згоди. Ми близько, ми майже на фініші. Побачимо, чим все завершиться", — заявив Енцо Мареска.

У минулому сезоні Джош Ачімпонг дебютував за першу команду "пенсіонерів" в АПЛ, а цієї кампанії зіграв свій другий матч, але вже у Кубку англійської ліги. Мареска підтвердив, що Джош гратиме проти Астани цього тижня.

За Челсі U-21 англійський фулбек має в своєму активі 8 матчів і 1 асист. За Челсі U-18 — 5 голів і 3 асисти у 27 поєдинках.