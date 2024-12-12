Англія

Керманич Ювентуса прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Туринський Ювентус напередодні на власному полі обіграв англійський Манчестер Сіті.

Ювентус — Манчестер Сіті 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "зебр" Тіаго Мотта поділився враженнями від виступу власної команди.

"Сьогодні ми повинні були зробити багато речей на високому рівні, особливо якщо казати проти компактність та концентрацію. Ми добре захищались, не поступаючись простором, і наносили удари в ключові моменти.

Це був чудовий виступ усіх, навіть тих, хто вийшов на поле за ходом гри, вони зробили свій внесок, коли їм надали таку можливість. Вестон Маккенні, наприклад, провів чудову гру: він має унікальне поєднання фізичних і технічних якостей, які дозволяють йому бути небезпечним у завершальній третині. Нам пощастило, що у нас є такі гравці.

Це був чудовий вечір, але кожна гра відрізняється. У Лейпцигу, наприклад, підхід мав бути іншим через тип суперника. Сьогодні ми були компактні в обороні і небезпечні на контратаках, але завжди грали якісно. Відчуття, які ми пережили сьогодні ввечері — гострі, і це моменти, які нагадують нам, чому ми робимо цю роботу.

Коли прийде час, ми оцінимо, де ми можемо покращитись. Важливо, щоб між усіма була гармонія і щоб ми продовжували дотримуватися тієї ж філософії. Але зараз ми повинні залишатись зосередженими: на вихідних ми зустрінемось з Венецією, і ми повинні підтримувати цей рівень", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях у бельгійського Брюгге.