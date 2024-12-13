Англія

Египетський вінгер заслужив нагороду своєю грою та результативністю.

Англійська Прем'єр-ліга оголосила ім'я найкращого футболіста турніру за підсумками листопада 2024 року.

Найкращим у минулому місяці було визнано вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха, який взяв безпосередню участь у п'яти з семи голів мерсісайдців у трьох переможних матчах, які дозволили команді компорто почуватися на вершині турнірної таблиці АПЛ.

Єгипетський нападник забив переможний гол проти Брайтона (2:1), взяв участь у обох голах у перемозі над Астон Віллою (2:0) , а також оформив дубль у другому таймі з Саутгемптоном (3:2).

Salah was clutch in November 😤 pic.twitter.com/aQ0H8CQST6 — Premier League (@premierleague) December 13, 2024

У цьому сезоні Мохамед Салах провів за Ліверпуль 22 матчі, в яких він забив 16 голів та віддав 12 результативних передач. Статистика лідера "червоних" в поточному розіграші АПЛ: 14 матчів, 13 голів та 8 асистів.