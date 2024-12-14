Англія

"Червоні дияволи" не будуть продовжувати контракт із данським хавбеком.

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен може змінити клубну прописку вже у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Поточний контракт 32-річного данського хавбека спливає влітку 2025 року, і боси "червоних дияволів" не планують пропонувати гравцю нову угоду.

Якщо у січні щодо Еріксена надійде пропозиція, в МЮ готові її розглянути та відпустити данця посеред поточного сезону. В іншому ж випадку Крістіан залишить Олд Траффорд влітку на правах вільного агента.

У цій кампанії Крістіан Еріксен зіграв за Манчестер Юнайтед 882 хвилини у 14 матчах, в яких він забив 4 голи та віддав 3 асисти.