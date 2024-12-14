Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Евертон.

Лондонський Арсенал та Евертон зіграють у шістнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Емірейтс.

Мікель Артета, після перемоги над французьким Монако (3:0), залучив до стартового складу Тімбера та Габріела в обороні. Олександр Зінченко через травму поза заявкою.

Шон Дайч, на тлі розгрому Вулвергемптона (4:0), використав із перших хвилин Гаррісона на правому фланзі атаки. Віталій Миколенко традиційно ліворуч у захисті.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Меріно, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі.

Запасні: Нето, Тірні, Ківьор, Парті, Жоржиньо, Троссар, Нванері, Стерлінг, Жезус.



Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Мангаля, Гує — Гаррісон, Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн.

Запасні: Вірджинія, Паттерсон, Кін, Бету, О'Браєн, Броя, Коулман, Ліндстрем, Армстронг.



Гра Арсенал — Евертон почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.