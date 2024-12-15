У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає лондонське протистояння між Челсі та Брентфордом, яке відбудеться на Стемфорд Брідж.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 15 ГРУДНЯ, 21:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Поки новий головний тренер Челсі Енцо Мареска систематично повторює журналістам одну і ту ж тезу про те, що його команда на даному етапі свого розвитку не бере участі в чемпіонських перегонах, "пенсіонери" зараз одноосібно займають другий рядок у турнірній таблиці АПЛ. Більше того, після вчорашньої чергової осічки Арсеналу проти Евертона, у гравців Челсі є можливість зміцнити свою позицію і збільшити відрив від "канонірів" на кілька очок, наблизившись при цьому до лідируючого Ліверпуля, який також зіграв в суботу унічию з Фулгемом.

У разі сьогоднішньої перемоги ці вихідні можуть пройти для Челсі просто чудово, хоча й до цього колектив Марески демонстрував вражаючу форму, зколотивши собі серію без поразок у дев'ять поєдинків поспіль з урахуванням усіх турнірів – сім перемог та дві нічиї. Але є два моменти, за які Челсі доводиться турбуватися. Перша – травми та дискваліфікації деяких важливих гравців. Друга — багатогодинна та виснажлива подорож посеред тижня до Казахстану на матч Ліги конференцій, що може негативно позначитися на фізичному стані "пенсіонерів".

При цьому всьому Брентфорд в якості суперника — це теж і близько не є подарунком для будь-якої топової команди. Маючи далеко не найбільші фінансові ресурси в порівнянні з іншими клубами АПЛ, тренерський штаб Томаса Франка вичавлює максимум із цієї ситуації, роблячи ставку на швидконогу зв'язку Мбемо та Вісса на контратаках, при цьому в обороні намагаючись вибудовувати дуже щільну оборону без вільного простору для своїх опонентів.

У минулому турі підтвердженням вищесказаного виступив Ньюкасл Юнайтед, який за іменами може і перевершує Брентфорд, але на всю дистанцію матчу тоді "сорок" банально не вистачило. Як підсумок, підопічні Франка здобули перемогу з рахунком 4:2, тоді як наш Єгор Ярмолюк продовжує вже не перший матч поспіль з'являтися у стартовому складі Брентфорда. Навіть скажемо більше: у Ярмолюка сьогодні більше шансів вийти на поле з перших хвилин, ніж в українського вінгера Челсі. не перший матч поспіль з'являтися у стартовому складі Брентфорда. варіацій "українського дербі" в рамках чемпіонату Англії є великі сумніви через хворобу Михайла Мудрика. Навіть скажемо більше: у Ярмолюка сьогодні більше шансів вийти на поле з перших хвилин, ніж в українського вінгера Челсі.

За версією компанії FAVBET , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,43, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 6,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ЧЕЛСІ : Санчес — Кайседо, Бадьяшиль, Колвілл, Кукурелья — Лавія, Енцо — Мадуеке, Палмер, Санчо — Ніколас Джексон БРЕНТФОРД : Флеккен — ван ден Берг, Коллінз, Піннок — Мбемо, Ярмолюк, Нергор, Льюїс-Поттер — Карвалью, Вісса — Ігор Тьяго Не зіграють: Джеймс, В. Фофана, Келліман, Педро Нету — Дасілва, Генрі, Гікі, Єнсен Під питанням: ... — Янельт ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА