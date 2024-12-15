Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед зіграють у дербі на Етіхаді в рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Хосеп Гвардіола, після поразки від туринського Ювентуса (0:2), залучив до стартового складу Фодена та Нунеса під нападником.

Рубен Аморім, на тлі перемоги над чеською Вікторією Пльзень (2:1), використав із перших хвилин Магвайра в центрі оборони, тоді як Угарте та Маунт гратимуть у центрі поля, а Гойлунн очолить атаку.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол — Гюндоган, Де Брюйне, Сілва — Доку, Фоден, Нунес — Голанд.

Запасні: Ортега, Стоунз, Ковачич, Гріліш, Савіо, Сімпсон-П’юзі, Мубама, О’Райлі, Макейті.



Манчестер Юнайтед: Онана — де Лігт, Магвайр, Мартінес — Мазрауї, Угарте, Маунт, Далот — Фернандеш, Діалло — Гойлунн.

Запасні: Баїндир, Лінделеф, Маласія, Йоро, Каземіро, Еріксен, Мейну, Антоні, Зіркзе.



Гра Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.