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Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 1:2
Голи: Гвардіол, 36 — Фернандеш, 88 (пен.), Діалло, 90

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол — Гюндоган (Савіо, 89), Де Брюйне (Ковачич, 68), Сілва — Доку (Гріліш, 77), Фоден, Нунес — Голанд.

Манчестер Юнайтед: Онана — де Лігт (Йоро, 79), Магвайр, Мартінес — Мазрауї (Антоні, 78), Угарте, Маунт (Мейну, 14), Далот — Фернандеш, Діалло (Лінделеф, 90+1) — Гойлунн (Зіркзе, 78).

Попередження: Вокер — Гойлунн