Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 15 грудня 2024 року.
Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед, Getty Images
15 грудня 2024, 23:22
Манчестер Юнайтед перевернув дебютне для Аморіма дербі проти Сіті.
Команда Хосепа Гвардіола вела за рахунком до 86 хвилини, після чого розсипалась.
У наступному турі Манчестер Сіті зіграє в гостях у бірмінгемської Астон Вілли, тоді як Манчестер Юнайтед гостюватиме посеред тижня у лондонського Тоттенгема в Кубку ліги, а потім прийматиме Борнмут у чемпіонаті.
Огляд матчу:
Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 1:2
Голи: Гвардіол, 36 — Фернандеш, 88 (пен.), Діалло, 90
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол — Гюндоган (Савіо, 89), Де Брюйне (Ковачич, 68), Сілва — Доку (Гріліш, 77), Фоден, Нунес — Голанд.
Манчестер Юнайтед: Онана — де Лігт (Йоро, 79), Магвайр, Мартінес — Мазрауї (Антоні, 78), Угарте, Маунт (Мейну, 14), Далот — Фернандеш, Діалло (Лінделеф, 90+1) — Гойлунн (Зіркзе, 78).
Попередження: Вокер — Гойлунн.