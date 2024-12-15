Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 15 грудня 2024 року.

Манчестер Юнайтед перевернув дебютне для Аморіма дербі проти Сіті.

Команда Хосепа Гвардіола вела за рахунком до 86 хвилини, після чого розсипалась.

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє в гостях у бірмінгемської Астон Вілли, тоді як Манчестер Юнайтед гостюватиме посеред тижня у лондонського Тоттенгема в Кубку ліги, а потім прийматиме Борнмут у чемпіонаті.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Гвардіол, 36 — Фернандеш, 88 (пен.), Діалло, 90



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол — Гюндоган (Савіо, 89), Де Брюйне (Ковачич, 68), Сілва — Доку (Гріліш, 77), Фоден, Нунес — Голанд.



Манчестер Юнайтед: Онана — де Лігт (Йоро, 79), Магвайр, Мартінес — Мазрауї (Антоні, 78), Угарте, Маунт (Мейну, 14), Далот — Фернандеш, Діалло (Лінделеф, 90+1) — Гойлунн (Зіркзе, 78).



Попередження: Вокер — Гойлунн.