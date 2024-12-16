Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 15 грудня 2024 року.
Челсі — Брентфорд, Getty Images
16 грудня 2024, 00:35
Челсі з вилученням Кукурельї після матчу обіграв Брентфорд Ярмолюка.
Команда Томаса Франка приїхала захищатись, але не стримала напад суперників.
Огляд матчу:
Челсі — Брентфорд 2:1
Голи: Кукурелья, 43, Джексон, 80 — Мбеумо, 90
Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке, Палмер, Санчо — Джексон (Нкунку, 83).
Брентфорд: Флеккен — Роерслев (Аєр, 76), ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Льюїс-Поттер (Меггома, 86) — Нергор, Ярмолюк (Карвалью, 76), Дамсгор (Янельт, 63) — Мбемо, Вісса (Шаде, 76).
Попередження: Кукурелья — Янельт, Шаде (після фінального свистка)
Після фінального свистка був вилучений Марк Кукурелья (Челсі) (друге попередження/неспортивна поведінка).